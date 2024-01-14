Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektronik yedek parça üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi, polis ekipleri de olası patlamalara karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, fabrikada hasara yol açtı.