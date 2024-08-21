Ankara-Sivas YHT Hattı'nda Yerköy İstasyonu Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Ankara-Sivas YHT Hattı'nda Yerköy İstasyonu Hizmete Açılıyor

Ankara-Sivas YHT Hattı\'nda Yerköy İstasyonu Hizmete Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. İstasyon, 110 bin yolcu kapasiteli olacak.

21.08.2024 13:18
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda hizmet verecek Yerköy İstasyonu'nda yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu istasyonun açılmasıyla Yerköylü vatandaşların hızlı tren konforuna kavuşacağına işaret eden Uraloğlu, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu'nda yapım çalışmaları tamamlandı. İstasyon, 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacak. Resmi açılışını ise ilerleyen günlerde gerçekleştireceğiz. İstasyon, 110 bin yolcu kapasiteli olacak. Yerköy İstasyonu'muz, 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası, 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüslük park yeri ile hizmete verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara-Sivas YHT hattı 1 milyon 404 bin yolcu taşıdı

Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, Edirne'den Kars'a hızlı demir yolu koridorunun omurgası olduğunu aktararak, bu hattın hizmete girmesiyle, kara yoluyla 4,5 saat, tren yoluyla 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresini 2 saate indirdiklerini anımsattı.

Bu hatla, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlayarak vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım ağı sunduklarını belirten Uraloğlu, "Hattımız, açıldığı günden bu yana 1 milyon 404 bin yolcu taşıdı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, hızlı tren ağını geliştirmek üzere çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine işaret ederek, Samsun ve Ankara'yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na entegre edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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