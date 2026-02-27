Ankara Tabip Odası'ndan Sağlık Sistemine Çağrı

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası (ATO), TÜİK'in "Sağlık Modülü 2025" verileri ile OECD'nin "Sağlığa Genel Bakış 2025" raporunu değerlendirerek, " Türkiye'nin sosyal eşitliği ve adaleti gözeten kamucu, bilimsel, nitelikli, ücretsiz ve erişilebilir sağlık sistemine ihtiyacı vardır" açıklamasını yaptı.

Ankara Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK'in "Sağlık Modülü 2025" verileri ile OECD'nin "Sağlığa Genel Bakış 2025" raporunu değerlendirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK'in 'Sağlık Modülü 2025' sonuçlarına göre en düşük yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 62,9'u doktor muayene ve tedavi harcamalarının, yüzde 37,6'sı diş muayene ve tedavi harcamalarının, yüzde 65,5'sı ilaç harcamalarının hane halkı bütçesi üzerinde 'biraz' ve 'çok yük' getirdiğini belirtti. OECD tarafından hazırlanan 'Sağlığa Genel Bakış 2025' raporuna göre sağlık hizmetleri için ayrılan payın GSYH'ye oranı OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 9,3 iken, Türkiye'de yüzde 4,7'dir. Sağlığa ayrılan kaynağın yetersizliği, hanelerde cepten yapılan harcamaları artıran veya hane ekonomisi üzerinde yük oluşturmaması için sağlık hizmetine erişimden feragat ettiren bir faktördür. Muayene sıralarının uzadığı, buna karşılık muayene sürelerinin 5 dakikaya düştüğü sağlık ortamında sağlığa erişimdeki eşitsizlik her geçen biraz daha görünür hale gelmektedir. Türkiye'nin sosyal eşitliği ve adaleti gözeten kamucu, bilimsel, nitelikli, ücretsiz ve erişilebilir sağlık sistemine ihtiyacı vardır. TÜİK verilerinin ortaya koyduğu gibi sağlıkta eşitsizlik, sosyoekonomik eşitsizlikten bağımsız değildir. Yoksullaşmanın ve sosyoekonomik eşitsizliklerin daha da derinleştiği bugünlerde nitelikli sağlık hizmetini ve sosyal güvenliği sağlayacak, gelir dağılımında adaleti gözetecek politikalar hayata geçirilmelidir."