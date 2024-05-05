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Ankara Tabip Odası Seçimini Çağdaş Hekimler Grubu Kazandı

Ankara Tabip Odası Seçimini Çağdaş Hekimler Grubu Kazandı

Ankara Tabip Odası'nda gerçekleştirilen seçimde Çağdaş Hekimler Grubu, 249 blok oy farkla galip geldi. Yeni yönetimde Alpertan Acar, Başar Beyoğlu, Aliye Mine Coşkun, Özdan Çirpar, İrem Dinçer, Kemal Oskay ve Togay Yılmaz yer alacak.

05.05.2024 19:03
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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası'nda yeni yönetimin belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimi, Çağdaş Hekimler Grubu 249 blok oy farkla kazandı.

Ankara Tabip Odası Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Binası'ndaki Morfo Kantini'ndeki seçimde Çağdaş Hekimler "Çağdaş, demokratik, laik, katılımcı bir tabip odası için" sloganıyla, Beyaz Önlük Dayanışması ise "Hekimlik için, hekimler için, Ankara Tabip Odası için biz" sloganıyla seçime katıldı.

İki grubun yarıştığı seçimde Çağdaş Hekimler 1810 blok oy alırken Beyaz Önlük Dayanışması ise 1561 blok oy aldı. Seçimi 249 blok oy farkla Çağdaş Hekimler kazandı.

Seçimi kazanan Çağdaş Hekimler'in listesi şöyle:

Yönetim Kurulu: Alpertan Acar, Başar Beyoğlu, Aliye Mine Coşkun, Özdan Çirpar, İrem Dinçer, Kemal Oskay, Togay Yılmaz.

Onur Kurulu: Hakan Akan, Ömer Cengiz, Gülriz Erişgen, Mine Önal, Ercan Yavuz.

Denetleme Kurulu: Hülya Biriken, Mustafa Serkan Durdu, Buket Gülhan

TTB Büyük Kongre Delegeleri: Murat Akova, Zerin Özaydın Aksun, Alpay Azap, Mehmet Sezai Berber, Özgür Canoler, Hulusi Sabri Dokuzoğuz, Şehsuvar Ertürk, Özlem Gülbahar, Hakan Güzel, Bayazıt İlhan, Hüseyin Oytun İnsan, Bektaş Kaya, Oğuz Kağan Kürekli, Dilek Surav, Figen Şahpaz, Esin Şenol, Meryem Aslı Tuncer, Volkan Tümer, Nilüfer Ustael

Kaynak: ANKA

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