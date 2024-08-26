TUTUKLANDI
Ankara Toptancı Halinde yer tartışması nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Fırat Kaba'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesi'ne getirilen Kaba, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlı, buradaki sorgusunun ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Ankara Toptancı Halinde Silahlı Kavga: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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