Ankara Turizmi Yeni Vizyonla Yeniden Doğuyor

15.04.2026 22:22
Ankara Turizm Derneği, şehrin turizm potansiyelini güçlendirmek için yeni vizyonunu tanıttı.

Ankara'nın tarihsel birikimi, kültürel zenginliği ve gastronomi potansiyelini çağdaş turizm anlayışıyla yeniden konumlandırmayı hedefleyen Ankara Turizm Derneği (ATD), yeni vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen lansmanda, başkentin turizmdeki rolünü güçlendirmeye yönelik hedefler ve dönüşüm vizyonu ele alındı.

Burada konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Ankara'nın yıllar boyu kritik bir noktada, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Karakaya, göreve geldiği günden bu yana turizmin geliştirilmesine yönelik çeşitli adımlar attıklarını ve önemli kazanımlar elde edildiğini aktardı.

Ankara'nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği hazırlığına dikkati çeken Karakaya, "Yaklaşık 32 yıl sonra Türkiye, NATO Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 40'ın üzerinde devlet başkanını misafir edecek şekilde hazırlık sürecimizi devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Başkentte turizm altyapısının güçlü olduğunu vurgulayan Karakaya, "Buna ev sahipliği yapma kapasitesine sahibiz. Konaklama altyapımızla, servis altyapımızla, hizmet altyapımızla, ulaşım altyapımızla İstanbul'dan belki de daha da iyi misafir edebilecek konumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Karakaya, havaalanı metrosunun devreye alınmasının Ankara turizmine ve kent içi ulaşıma önemli katkı sağlayacağını belirterek, başkentin kültür, sağlık ve kongre turizmi açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Turizmde gelişimin yalnızca kamu yatırımlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Karakaya, bu sürecin özel sektör ve paydaşların katkısıyla ilerleyebileceğini, sektör temsilcilerinin yönlendirici rol üstlendiğini ve kamu kurumlarının da bu doğrultuda gerekli adımları attığını kaydetti.

"Bu yolculuğu birlikte büyütelim"

ATD Kurucu Başkanı Berker Bülbüloğlu ise Ankara'nın turizmde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, derneğin bu potansiyeli daha görünür kılmak ve başkenti turizmde hak ettiği noktaya taşımak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Derneğin turizm paydaşlarını ortak bir vizyon etrafında buluşturmayı, işbirliğini güçlendirmeyi ve Ankara'nın ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sunmayı hedeflediğini aktaran Bülbüloğlu "Bugün attığımız bu adım yalnızca bir başlangıç değil. Ankara'nın turizmde hak ettiği yere doğru ve kararlı bir yürüyüştür. Gelin bu yolculuğu birlikte büyütelim. Gelin Ankara'yı birlikte daha görünür, daha güçlü ve daha ilham veren bir destinasyon hale getirelim." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında müzisyen Pınar Ayhan, Ankara'nın ilk çağlardan günümüze uzanan tarihsel gelişimini anlatan "Şehirlerin Ecesi Ankara" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Programda ayrıca Ankara Dans Topluluğu da sahne aldı.

Kaynak: AA

