Ankara Uluslararası Yaban Hayatı Belgesel Film Festivali 2025'te Başlıyor

(ANKARA) - Doğanın büyüleyici dünyasını sinema perdesine taşıyan Ankara Uluslararası Yaban Hayatı Belgesel Film Festivali, 15 ile 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Anadolu'nun eşsiz yaban hayatına dikkati çekmek, doğa koruma çalışmalarına katkı sağlamak ve yaban hayatı belgeselciliğinin gelişimini desteklemek amacıyla 15 ile 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Ankara Uluslararası Yaban Hayatı Belgesel Film Festivali, dünyanın dört bir yanından belgeselcileri ve doğaseverleri bir araya getirecek.

Çankaya Belediyesi'nin katkıları ve ev sahipliğinde Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki gösterimler ve etkinliklerin tümü ücretsiz olacak.

Festival kapsamında kısa ve uzun metraj olmak üzere iki kategoride düzenlenen belgesel film yarışmasına 89 ülkeden 691 başvuru yapıldı. Her iki kategoride finale kalan yedişer belgesel, farklı ülkelerden yaban hayatı öykülerini Ankara izleyicisiyle buluşturacak. Türkiye'den yarışma dışı belgesellerin de yer alacağı programda yönetmen söyleşilerinin yanı sıra birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Festivalde dört gün boyunca yaban hayatı temalı belgesel film gösterimleri, film ekipleriyle söyleşiler, alanında uzman isimlerin katılımıyla panel ve sunumlar ve kısa ve uzun metraj kategorilerinde uluslararası belgesel film yarışması da yer alacak.

Festival, uzun yıllar TRT'de yaban hayatı belgeselleri üreten yönetmen ve yapımcı Ece Soydam tarafından düzenleniyor. Organizasyon, festivalin ortakları Doğa Koruma Merkezi ve Çiğdem Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Programı (SGP) ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı gibi birçok kurum ve kişinin katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Festival programı ve detaylı bilgi için 'www.aywff.com.tr' ve '[email protected]' adreslerine ulaşılabilecek.