Ankara Üniversitesi'nde Slovakya ile İş Birliği Görüşmesi

(ANKARA) – Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Michal Slivovic'i üniversitede misafir ettiklerini belirterek, Ankara Üniversitesi ile Slovakya üniversiteleri arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Michal Slivovic'i Ankara Üniversitesinde ağırladıklarını belirtti.

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Erkan Özoral'ın da görüntülü konuşmayla katıldığı görüşmede, üniversite ile Slovakya üniversiteleri arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini aktaran Ünüvar, şunları kaydetti:

"Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Sn. Michal Slivovic'i Ankara Üniversitesinde misafir ettik. Bratislava Büyükelçimiz Sn. Erkan Özoral'ın da görüntülü konuşmayla dahil olduğu görüşmede, Üniversitemiz ile Slovakya üniversiteleri arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Sayın Büyükelçiye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."