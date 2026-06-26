Ankara Üniversitesi'nden İspanya ile İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Üniversitesi'nden İspanya ile İşbirliği Görüşmeleri

26.06.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Ünüvar, İspanya'da akademik işbirliğini güçlendirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığındaki heyet, İspanya ile akademik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla başkent Madrid'de üç günlük görüşmelerde bulundu.

Avrupa coğrafyasında yer alan 38 farklı ülkeden 50'nin üzerinde köklü üniversiteyi buluşturan Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı'nın (UNICA) yönetim kurulu toplantısı için Madrid'de bulunan Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a Uluslararası Tanıtım ve Marka Koordinatörü Doç. Dr. Sevinç Kurbanoğlu, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kayacık ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ümmet Artuç eşlik etti.

Heyet, Madrid'de, İspanya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, İspanya ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki çok yönlü ilişkilere destek vermeyi amaçlayan "Casa de America", ülkedeki saygın kamu bilimsel araştırma kurumlarından biri olan "İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi" (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas-CSIC), İspanyol Denizcilik Enstitüsü (Instituto Maritimo Español-IME) ve tarihi dokuma, halı, tekstil restorasyon merkezi Kraliyet Dokuma Fabrikası'nı (Real Fabricade Tapices) ziyaret etti.

Görüşmeleri ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Prof. Dr. Ünüvar, Casa de America Programlama Direktörü Moises Morera Martin ile potansiyel işbirliği imkanlarını görüştüklerini söyledi.

Ünüvar, Martin'in iki ülke arasındaki güçlü diplomatik ve kültürel bağlara atıfta bulunarak, iki kurum arasında işbirliği kurulmasının "çok yerinde ve elverişli bir adım olacağını" söylediğini kaydetti.

Madrid'de 4-5 Kasım'da yapılacak, 22 ülkenin devlet veya hükümet başkanının katılmasının beklendiği İber-Amerika Zirvesi'ne Türkiye'nin de gözlemci statüsünde katılacağını ifade eden Ünüvar, Ankara Üniversitesinin sahip olduğu Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi üzerinden bu zirveye bilimsel anlamda katkı sunabileceğini ifade etti.

Ünüvar, Madrid'deki diğer İspanyol kurumlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili işbirliğinin yanı sıra ortak projelerin de değerlendirildiğini vurguladı.

Ankara Üniversitesi heyeti ayrıca, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile Madrid Yunus Emre Enstitüsü'nü de ziyaret etti ve aralarında Ankara Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu bir grup Türk vatandaşıyla da bir araya geldi.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Dış Politika, İspanya, Rektör, Eğitim, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi'nden İspanya ile İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Almanya’da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi Uzman isimden dikkat çeken sözler Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

13:57
Putin’den NATO’yu alarma geçiren hamle Hedefinde 4 ülke var
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 14:11:34. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi'nden İspanya ile İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.