Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, duygusal zekanın eğitime etkisi hakkında söyleşi verdi - Son Dakika
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Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, duygusal zekanın eğitime etkisi hakkında söyleşi verdi

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, duygusal zekanın eğitime etkisi hakkında söyleşi verdi

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Kahramankazan'da düzenlenen Kariyer Günleri programında duygusal zekanın eğitime, kötü alışkanlıkların önlenmesine ve liderlik becerilerinin geliştirilmesine katkıları hakkında bilgiler verdi. Söyleşiye Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da katıldı.

08.05.2024 12:36
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Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Kahramankazan'da "Duygusal Zekanın Eğitime Etkisi" konulu bir söyleşi verdi.

Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin düzenlediği Kariyer Günleri programının bu haftaki konuğu Merkez Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan oldu.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen söyleşiye Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da dinleyici olarak katıldı.

Dr. Özkan, söyleşide duygusal zekanın eğitime, kötü alışkanlıkların önlenmesine, liderlik ve yöneticilik becerilerinin geliştirilmesine katkılarına ilişkin bilgiler verdi.

Salonda bulunanlara "Çoklu zeka kuramı nedir?" sorusunu yönelten Özkan, şöyle devam etti:

"Zeka çeşitleri içerisinde yer alan zeka türlerinden birisi de sosyal zekadır. İşte duygusal zeka da sosyal zekanın bir alt başlığıdır. Duygusal zeka bir yaşam tarzıdır, kendini iyileştirmektir, topluma hazır hale getirmektir, kendinizi tanımak, duygularınızı yönetmek, karşı taraf ile iyi diyaloglar kurabilmektir."

Vali Yardımcısı Özkan, söyleşi sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Okul Müdürü Gülay Çelik ise Ayhan Özkan'a günün anısına katılım belgesi ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, duygusal zekanın eğitime etkisi hakkında söyleşi verdi - Son Dakika

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