Ankara Valiliği, öğrencinin intihar ettiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Ankara Valiliği, öğrencinin intihar ettiği iddiasını yalanladı

Ankara Valiliği, öğrencinin intihar ettiği iddiasını yalanladı

Ankara Valiliği, Keçiören'deki bir lise öğrencisinin intihar ettiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Valilik, olayın adli boyutu nedeniyle tahkikatın sürdüğünü belirtirken, basın ve sosyal medya kullanıcılarından hassasiyet göstermeleri istendi.

05.06.2024 13:29
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Ankara Valiliği, "Keçiören'deki bir lise öğrencisinin Erik Dalı türküsü eşliğinde video çektiği için öğretmeni ve okul idaresi tarafından baskı gördüğü ve intihar ettiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu iddianın, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İnceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, olayın adli boyutu nedeniyle de adli mercilerce tahkikatın tüm boyutlarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Konu hassasiyeti nedeniyle öğrencilere yönelik rehberlik çalışmalarına devam edildiği, inceleme ve soruşturmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı bildirilen açıklamada, basın ve yayın organları ile sosyal medya kullanıcılarının da bu tür konularda pedagojik, ahlaki ve hukuki boyutu göz önünde bulundurarak hassasiyet göstermeleri istendi.

Kaynak: AA

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