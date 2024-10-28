Ankara Valisi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Valisi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

28.10.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı mesajında, Türk milletinin hür yaşama ideali, müstakil bir devlet olarak dünya üzerinde daima yer alma azim ve iradesinin en büyük zaferi olarak tecelli eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla idrak ettiklerini belirtti.

29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin geçmişinden gelen birikimiyle kurulduğunu vurgulayan Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti büyüyen ekonomisi, eğitim, sağlık, bilim ve kültür alanlarındaki atılımları ve güçlü demokrasisi sayesinde dünyanın yükselen ülkeleri arasında yerini almış, bu yolda önemli mesafeler kat etmiştir." ifadesini kullandı.

Türk devletini ilelebet bağımsız bir Cumhuriyet olarak yaşatmak ve dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliğiyle çalışmanın, bu cennet vatanı bizlere armağan eden ecdada olan minnet borcu olduğunun altını çizen Şahin, demokrasinin ve bağımsızlığın teminatının Türk milletinin birlik ve beraberliğinden geçtiğini belirtti.

Vali Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan onur duyduğumuz aziz milletimizin son devleti olarak tarih sahnesinde yerini alan ve istikbale doğru emin ve kararlı adımlarla yürüyüşünü sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Vasip Şahin, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:51:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Valisi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.