Ankara Valisi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

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Ankara Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı mesajında, Türk milletinin hür yaşama ideali, müstakil bir devlet olarak dünya üzerinde daima yer alma azim ve iradesinin en büyük zaferi olarak tecelli eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla idrak ettiklerini belirtti.

29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin geçmişinden gelen birikimiyle kurulduğunu vurgulayan Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti büyüyen ekonomisi, eğitim, sağlık, bilim ve kültür alanlarındaki atılımları ve güçlü demokrasisi sayesinde dünyanın yükselen ülkeleri arasında yerini almış, bu yolda önemli mesafeler kat etmiştir." ifadesini kullandı.

Türk devletini ilelebet bağımsız bir Cumhuriyet olarak yaşatmak ve dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliğiyle çalışmanın, bu cennet vatanı bizlere armağan eden ecdada olan minnet borcu olduğunun altını çizen Şahin, demokrasinin ve bağımsızlığın teminatının Türk milletinin birlik ve beraberliğinden geçtiğini belirtti.

Vali Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan onur duyduğumuz aziz milletimizin son devleti olarak tarih sahnesinde yerini alan ve istikbale doğru emin ve kararlı adımlarla yürüyüşünü sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."