Ankara Valisi Şahin, Ankara'da Sahte İçkiden 33 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Bildirdi

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(ANKARA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da sahte içkiden 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği Açılış Töreni'ne katıldı. Şahin burada yaptığı konuşmada, sahte alkollü içki ile mücadele kapsamındaki çalışmalar sonucu 102 ton etil ve metil alkol ele geçirildiğini söyledi. Şahin bunun 62 tonunun Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini kaydetti. Sahte alkol kullanımına bağlı 33 kişinin vefat ettiğini ve 20 kişinin hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade eden Şahin, hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapıldığını bildirdi. Vali Şahin, bunların 13'ünün tutuklandığını, 17'sinin ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.