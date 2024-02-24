Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

Ankara ve Aksaray\'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 3 kilo 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 14 telefon, muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 890 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

24.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, 3 kilo 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 14 telefon, muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 890 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Aksaray, Ankara, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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