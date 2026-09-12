Ankara'ya tayini çıkan İlçe Emniyet Amiri Ayan, Kaymakam Avcı'ya veda etti
Ulaş'tan Ankara'ya tayini çıkan İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Abdülkerim Ayan, Kaymakam Veli Avcı'ya veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Avcı, ilçede özverili ve ekip ruhu içinde görev yapan Ayan'a teşekkür ederek teşekkür belgesi takdim etti.
Ulaş'tan Ankara'ya tayini çıkan İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Abdülkerim Ayan, Kaymakam Veli Avcı'ya veda ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Avcı, özverili ve ekip ruhu içerisinde ilçede görev yapan Ayan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Ayan da ilçede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Avcı, hizmetlerinden dolayı Ayan'a teşekkür belgesi takdim etti.
Kaynak: AA
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