Etimesgut Bağlıca Spor Merkezi Hizmete Açılmaya Hazırlanıyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut Bağlıca'da yapımı tamamlanan yeni modern spor merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor. 9 bin 770 metrekarelik alanda inşa edilen Bağlıca Spor Merkezi'ni "Bağlıca'ya modern bir spor merkezi kazandırıyoruz" sözleriyle duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sporun herkes için ulaşılabilir olduğu bir Başkent için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin spora ve sosyal yaşama erişimini artıran yatırımlarına devam ediyor. Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bağlıca Spor Merkezi açılışa gün sayıyor.

Toplam 9 bin 770 metrekarelik alanda inşa edilen merkez; 25 metre uzunluğunda, 12 buçuk metre eninde yarı olimpik yüzme havuzu, 780 metrekarelik kapalı basketbol sahası, fitness salonları, etkinlik amfisi, açık basketbol, badminton ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, köpek eğitim alanı, kafe ve kapalı otopark gibi çok sayıda alanı bünyesinde barındırıyor.

Yeni spor merkezini "Bağlıca'ya modern bir spor merkezi kazandırıyoruz" sözleriyle duyuran Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 bin 770 metrekare alanda inşa ettiğimiz Bağlıca Spor Merkezi; yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, fitness salonları, açık spor alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla çok yakında kapılarını açıyor. Sporun herkes için ulaşılabilir olduğu bir Başkent için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok yakında kapılarını açacak merkez, yalnızca profesyonel sporculara değil, spor yapmak isteyen tüm Başkentlilere hizmet verecek. Modern, güvenli ve donanımlı bir ortamda spor yapma imkanı sunacak merkez, bölgenin sosyal yaşamına da canlılık kazandırarak Etimesgut'un yeni buluşma noktalarından biri olacak.