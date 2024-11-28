Ankara\'ya Yeni Spor Kompleksi: Dünyanın En Uzun Çelik Çatı Açıklığına Sahip Stadyum İnşası Başladı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumunu inşa ediyor. Stadyum inşaatından görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum, "Başkentimizi TOKİ ile yeni stadyumuna kavuşturuyoruz. Bu modern spor kompleksi Ankara'ya çok yakışacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkentte 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine TOKİ tarafından yeni bir stadyum kompleksi inşa ediliyor. 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek. Stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, farklı branşlar için antrenman salonları gibi sosyal donatı alanları da yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında, stadyum inşaatından görüntüler paylaşarak, "Başkentimizi TOKİ ile yeni stadyumuna kavuşturuyoruz. Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıracağımız, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu modern spor kompleksi Ankara'ya çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

FUTBOL TOPU GÖRÜNÜMÜNDE OLACAK

TOKİ proje uzmanı Mustafa Külahçı, ABD ve Çin'de bulunanların ardından Ankara'da inşa edilen stadyumun 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü projesi olduğunu söyledi. Külahçı, "Stadyumun kabuk kısmında futbol topunun formu kullanılacak. Gün ışığından en yüksek oranda faydalanılacak şekilde tasarlandı. Projenin genel ilerlemesinde yüzde 53 seviyesine ulaştık. Zemin iyileştirmesi imalatları olarak yaklaşık 5 bin 500 fore kazık kullanıldı. Betonarme inşaatta da yüzde 90 seviyesine gelindi" dedi.

Projede konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonunun da bulunduğunu kaydeden Külahçı, "Projede stat sadece maçların oynanacağı gün futbolseverlerin kullanacağı bir yer olmaktan çıkarılıp birçok branşta sporcuların, sporseverlerin ve gençlerin kullanacağı sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı" ifadesini kullandı.