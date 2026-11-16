Ankara Yenimahalle'de 12 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltında

Ankara Yenimahalle'de 12 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yenimahalle'de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 800 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, paketleme malzemeleri ve 9 bin 50 lira ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda, 12 kilo 800 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, paketleme malzemeleri ve 9 bin 50 lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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