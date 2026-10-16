Ankara Yenimahalle'de konteyner alanındaki yangında 5 konteyner kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi'ndeki bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 konteynerden 5'i kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.