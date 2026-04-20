Ankara'da babasını öldüren Numan Yasin Zeren'e ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası
Ankara'da babasını öldüren Numan Yasin Zeren'e ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezası

20.04.2026 14:50
ANKARA'da babası Mehmet Zeren'i (50) öldürüp, annesi Yıldız Zeren'i (48) yaralayan Numan Yasin Zeren (27) ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29 Haziran 2023'te meydana gelen olayda Numan Yasin Zeren, uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren ile tartıştı. Çıkan kavgada Numan Yasin Zeren, babasını 3 yerinden bıçakladıktan sonra durumu komşularına haber vermek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiftten Mehmet Zeren hayatını kaybetti, Yıldız Zeren ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Numan Yasin Zeren hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Numan Yasin Zeren ve avukatlar katıldı. Sanık Zeren, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade edip beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 18 yıl hapisle cezası verdi. Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: DHA

