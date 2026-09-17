Ankara'da, Maydonoz Döner işletmesine yönelik FETÖ davası 5 Ocak'a ertelendi - Son Dakika
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Ankara'da, Maydonoz Döner işletmesine yönelik FETÖ davası 5 Ocak'a ertelendi

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz Tahsin Özbay ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanık Özbay hakkında dinlenmesi talep edilen tanığın gelmediğini bildirdi.

Söz alan sanık Özbay, tanıkla sadece ticari ilişkisi olduğunu, özel bir irtibatının olmadığını söyledi.

Söz verilen sanık avukatları, mahkemeden, müvekkilleri hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartının kaldırılmasını ve beraatlarını talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenemeyen tanığın bir sonraki celse hazır edilmesine hükmederek, duruşmayı 5 Ocak'a erteledi.

İddianameden

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmaya çalıştığı, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel faaliyetlere başladığı anlatılıyor.

FETÖ'nün örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yöntemler aradığı belirtilen iddianamede, Somca Gıda AŞ'ye bağlı Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı, örgüt üyelerine de iş imkanı oluşturarak maddi destek verdiği tespitine yer veriliyor.

İddianamede, firmanın Ankara'daki şubelerinde örgüt mensuplarını istihdam etmek için yüklü miktarda "himmet" toplandığı anlatılarak, bu şubelerin resmi sahibinin ya da ortağının örgüt üyeliğine dair suç kaydı bulunmadığı ancak bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kaydı olduğu ve şubelere gayriresmi olarak ortak oldukları belirtiliyor.

Sanıkların terör örgütünün hedefleri doğrultusunda örgüte fon sağladığı aktarılan iddianamede, 9 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da, Maydonoz Döner işletmesine yönelik FETÖ davası 5 Ocak'a ertelendi - Son Dakika
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