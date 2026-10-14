Türkiye-Gana ticaret hacmi 845 milyon dolara ulaştı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacminin 845 milyon dolara ulaştığını belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Nasiruddin, ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, Baran'a 16-17 Kasım'da Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenecek Gana Yatırım Forumu'na ilişkin davet mektubu sundu.

Nasiruddin, Gana'daki yatırım fırsatlarına ilişkin doğrudan bilgi aktarmak istediklerini dile getirerek, iki gün sürecek forumun, Türkiye'den gelen özel sektör temsilcilerine yatırım alanlarını tanıtırken potansiyel iş ortaklarıyla da görüşme imkanı sağlayacağını bildirdi.

Forumda, tarım, imalat sanayisi, altyapı ve inşaat, enerji ve yenilenebilir enerji, madencilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, ilaç ve sağlık, turizm ve konaklama, lojistik ve taşımacılık sektörlerine ilişkin bilgi aktarılacağı bilgisini veren Nasiruddin, "ATO'yu ve Gana'daki fırsatları değerlendirmek isteyen üyelerini foruma katılmak üzere ülkemize bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye, Gana'ya en çok yatırım yapan ikinci ülke"

ATO Başkanı Baran da görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımı kapsamında Gana ile ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini belirterek şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi 845 milyon dolara ulaştı. Bu rakamı kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine yükseltmeliyiz. 800'ü aşkın Türk şirketi Gana'nın ekonomik kalkınmasına katkı sunuyor. Türkiye, Gana'da Çin'in ardından en çok yatırım yapan ikinci ülke konumunda. Müteahhitlikten sanayiye, tarımdan enerjiye, altyapıdan lojistiğe kadar pek çok alanda güçlü işbirliği zemini her geçen gün gelişiyor. Gana ile karşılıklı yatırımları ve ticareti daha da geliştirmeyi istiyoruz."