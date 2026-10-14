Türkiye-Gana ticaret hacmi 845 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Gana ticaret hacmi 845 milyon dolara ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATO Başkanı Baran, Türkiye-Gana ticaret hacminin 845 milyon dolara ulaştığını, hedefin 1 milyar dolar olduğunu belirtti. Gana Büyükelçisi, 16-17 Kasım'da Akra'da düzenlenecek Gana Yatırım Forumu'na davet etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacminin 845 milyon dolara ulaştığını belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Gana'nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Nasiruddin, ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, Baran'a 16-17 Kasım'da Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenecek Gana Yatırım Forumu'na ilişkin davet mektubu sundu.

Nasiruddin, Gana'daki yatırım fırsatlarına ilişkin doğrudan bilgi aktarmak istediklerini dile getirerek, iki gün sürecek forumun, Türkiye'den gelen özel sektör temsilcilerine yatırım alanlarını tanıtırken potansiyel iş ortaklarıyla da görüşme imkanı sağlayacağını bildirdi.

Forumda, tarım, imalat sanayisi, altyapı ve inşaat, enerji ve yenilenebilir enerji, madencilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, ilaç ve sağlık, turizm ve konaklama, lojistik ve taşımacılık sektörlerine ilişkin bilgi aktarılacağı bilgisini veren Nasiruddin, "ATO'yu ve Gana'daki fırsatları değerlendirmek isteyen üyelerini foruma katılmak üzere ülkemize bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye, Gana'ya en çok yatırım yapan ikinci ülke"

ATO Başkanı Baran da görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımı kapsamında Gana ile ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini belirterek şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi 845 milyon dolara ulaştı. Bu rakamı kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine yükseltmeliyiz. 800'ü aşkın Türk şirketi Gana'nın ekonomik kalkınmasına katkı sunuyor. Türkiye, Gana'da Çin'in ardından en çok yatırım yapan ikinci ülke konumunda. Müteahhitlikten sanayiye, tarımdan enerjiye, altyapıdan lojistiğe kadar pek çok alanda güçlü işbirliği zemini her geçen gün gelişiyor. Gana ile karşılıklı yatırımları ve ticareti daha da geliştirmeyi istiyoruz."

Kaynak: AA
Ankara Ticaret OdasıDış PolitikaGürsel BaranTürkiyeEkonomiGüncelGanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiye mide rahatsızlığı: Su numuneleri temiz
Tokat'ta 5 bin kişiye mide rahatsızlığı: Su numuneleri temiz
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:44:59. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Gana ticaret hacmi 845 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei