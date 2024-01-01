Ankaralılar 15 Temmuz Kızılay Meydanı\'nda yeni yılı karşıladı

Ankaralılar yeni yılı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere kentin işlek caddelerinde karşıladı.

Çok sayıda Başkentli yeni yıl kutlamaları için akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve işlek caddelerde toplanmaya başladı.

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak için emniyet güçleri de alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Oluşturulan güvenlik kontrol noktalarında üst araması yapıldı.

Atlı polislerin kalabalık yerlerde devriye atması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve işlek yerlerde kalabalık oluşturan Ankaralılar, 2024'e eğlenerek "merhaba" dedi.