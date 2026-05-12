Anket: ABD'lilerin Yüzde 24'ü Trump'a Yönelik Saldırıları Planlı Buluyor
Anket: ABD'lilerin Yüzde 24'ü Trump'a Yönelik Saldırıları Planlı Buluyor

12.05.2026 10:13
ABD'de bir ankete göre, halkın yüzde 24'ü Trump'a yönelik saldırıların planlı olduğunu düşünüyor.

ABD'de yapılan bir anket, halkın yüzde 24'ünün 26 Nisan'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan saldırının planlanmış bir olay olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

NewsGuard şirketi adına YouGov anket şirketi tarafından 28 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ankette, 1000 ABD vatandaşına ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "üç suikast girişiminin" kurgu olup olmadığı soruldu.

Katılımcıların yüzde 24'ü Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırının kurgulandığını düşündüklerini ifade ederken, yüzde 45'i bu saldırının gerçek olduğunu, yüzde 31'i ise her iki durum için de emin olamadıklarını beyan etti.

Katılımcıların yüzde 24'ü, Trump'ın 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'nın Butler bölgesindeki mitingde silahlı saldırıya uğramasının planlı olduğunu düşündüğünü belirtirken, yüzde 47'si olayın gerçek olduğuna inandığını, yüzde 29'u ise kararsız kaldığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 16'sı ise 15 Eylül 2024'te Florida'daki bir golf sahası yakınında meydana gelen ve Trump'a yönelik "suikast girişimi" olarak nitelendirilen olayın planlı olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 48'i olayın gerçek olduğunu savunurken, yüzde 36'sı ise olayın gerçek mi yoksa planlı mı olduğu konusunda emin olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

