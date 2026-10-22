Ankete göre oy vermeyi düşünen gençlerin yüzde 63'ü Trump karşıtlığıyla oy verecek - Son Dakika
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Ankete göre oy vermeyi düşünen gençlerin yüzde 63'ü Trump karşıtlığıyla oy verecek

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HPOP'nin 30 Eylül-7 Ekim'de 18-29 yaş arası gençlerle yaptığı ankete göre, ara seçimlerde oy vermeyi düşünenlerin yüzde 63'ü sandığa Trump politikalarına karşı çıkmak için gidecek. Trump'a destek için oy kullanacağını söyleyenler ise yüzde 14'te kalıyor.

NEW ABD'de yapılan yeni anket, ülkedeki gençlerin geleceğe duyduğu güveni kaybettiğini ortaya koyarken, genç seçmenin 3 Kasım'da sandığa gitme motivasyonunu, Başkan Donald Trump'a karşı duruşlarının belirlediğini ortaya koydu.

Harvard Kamuoyu Araştırma Projesi (HPOP) tarafından 30 Eylül-7 Ekim döneminde 18-29 yaş aralığını kapsayan gençler arasında yapılan anket, genç seçmenin ABD'de Trump'a duyduğu güveni kaybettiğine, kasımdaki ara seçimlerde sandığa bu motivasyonlarla gideceğine işaret ediyor.

Harvard Gençlik Anketine göre, ara seçimlerde oy kullanmayı düşünen 30 yaş altı gençlerin yüzde 63'ü, seçim sandığına "Trump'ın politikalarına karşı durma düşüncesiyle" gideceğini belirtirken, ABD Başkanı'na destek için oy kullanacağını söyleyenler yüzde 14'le temsil ediliyor.

Anket, ABD gençlerinin genel olarak yüzde 77'sinin, Trump hükümetinin ekonomiyi yönetme biçimini onaylamadığını gösteriyor ve bu oran, genç Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısını kapsıyor.

ABD'nin "doğru yönde ilerlediğini" düşünen genç seçmenler ise sadece yüzde 9'luk bir orana sahip bulunuyor.

Ankete katılan genç seçmenlerin büyük çoğunluğu, ABD'de herkese sağlık sigortası sağlanmasını, servet vergisinin getirilmesini ve Kongre üyelerinin hisse senedi alım satımının yasaklanmasını destekliyor.

Oy kullanmayı düşünen genç sayısı düşüyor

Ankete göre, 18-29 yaş aralığındaki Amerikalıların sadece üçte biri "kesinlikle oy kullanacağını" söylerken bu, 2022'deki yüzde 40'lık orandan yüzde 10'luk bir düşüşü gösteriyor.

Bu düşüşün ise büyük kısmı Cumhuriyetçi gençlerden oluşuyor.

Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi genç seçmenlerin yalnızca yüzde 34'ü kesinlikle oy vereceğini söylerken, bu oran genç Demokratlarda yüzde 50 seviyesinde duruyor.

Gençlerin, uzun vadeli finansal güvenliklerine yönelik ciddi tehdit gördükleri konuların başında yükselen fiyatlar ve yaşam maliyeti (yüzde 79), büyük şirketlerin gücü (yüzde 68) ve ticaret savaşları (yüzde 68) geliyor.

Toplamda 53'üncüsü gerçekleştirilen ankete göre, ebeveynlerinden daha iyi durumda olacaklarına inanan gençlerin oranı yüzde 28'e düşerken, 2003'te aynı cevabı veren gençlerin oranı yüzde 74 oldu.

Genç seçmen, ABD'nin geleceği konusunda yüzde 69 oranında "korkuya" kapıldığını söylerken, yüzde 26'lık kesim ise ülkenin geleceğinden "umutlu" olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA
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