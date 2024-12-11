Anlatılar Sergisi 42 Maslak'ta Başlıyor

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Farklı sanatçılar tarafından üretilen özgün eserleri bir araya getiren "Anlatılar" karma sergisi, yarın 42 Maslak Galeri 7'de sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Duygu Ergör Baur, Füge Demirok, Hüseyin Rüstemoğlu, Joel Menemşe, Mine Zabcı, Murat Turna, Olya Getman, Rezzan Demir, Seda Eyüboğlu, Sevtap Yılmaz ve Tolga Boztoprak'ın eserleri yer alıyor.

Her sanatçının kendine has dilini ve dünyasını izleyiciye sunmanın amaçlandığı sergi, sanatın çok yönlü ve derin doğasını gözler önüne sermeyi hedefleniyor.

Sergi, 12 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.