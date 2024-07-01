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Anne ayı ve yavruları köyün içinde böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Söğütağıl köyünde gece vakti yaşanan olay köy halkını şaşkına çevirdi. Köyde yaşayan İsmet Şişman ve birçok kişinin evinin önüne kadar gelen anne ayı ve 2 yavrusu köpeklere aldırış etmeden yiyecek aradı.

Geçtiğimiz günlerde gece yarısı gerçekleşen olayda ayılar ilk olarak Armutlar mahallesindeki meyve fidanlarını kırdıktan sonra bu kez soluğu Çorak Mahallesinde aldı.

Ev halkı yattıktan sonra gelen gerçekleşen ilginç olayda köpeklerin gürültü yapması üzerine uyanan İsmet Şişman, camdan baktığında ayıları fark ederek gürültü çıkarıp daha sonra kapıya çıktı.

Anne ayı ve 2 yavrusunun kapının önünde oynadığını ve yiyecek aradığını fark eden Şişman, köy içinde evlerin önüne kadar ayıların indiğini, köpeklere rağmen bu kadar rahat hareket etmesinin kendisini şaşırttığını söyledi.

Olayın olduğu gece evin kapısına bağlı köpeği de ayıların yaraladığı, ayağı kırılan "Paşa" isimli köpeğin veteriner hekime götürüldüğü öğrenildi.