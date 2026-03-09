"Anne Kafamda Bit Var" Oyunu, Bakırköy'de Prömiyer Yaptı... Başkan Ovalıoğlu: "Tarık Akan'ın Hatırasına Sahip Çıkıyoruz"

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), Tarık Akan'ın yaşadığı olaylardan yola çıkarak kaleme aldığı "Anne Kafamda Bit Var" kitabından uyarlanan tiyatro oyununun prömiyerini, Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi'nde yaptı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bakırköylü komşumuz Tarık Akan'ın hatırasına sahip çıkıyoruz" dedi.

Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın sahneye taşıdığı "Anne Kafamda Bit Var" oyunu; hem tarihi bir tanıklık sunması hem de güçlü oyunculuklarıyla izleyiciden büyük ilgi gördü. Yönetmenliğini Turgay Kantürk'ün yaptığı oyun, Gökhan Aktemur tarafından sahneye uyarlandı.

BBT Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş'ın başrolünü üstlendiği oyun, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan'ın otobiyografik anlatısından yola çıkarak, 12 Eylül döneminin toplumsal ve bireysel etkilerini sahneye taşıyor. 12 Eylül döneminin baskı ortamını ve o yıllarda Tarık Akan'ın yaşadıklarını güçlü bir anlatımla izleyiciyle buluşturuyor. Eser, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarken, toplumsal bellekte iz bırakan bir dönemi tiyatronun diliyle yeniden hatırlatıyor.

Sanatın gücüyle Tarık Akan'ın hatırasına sahip çıktıklarını belirten Ovalıoğlu, şunları söyledi:

"Bakırköylü komşumuz, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın hikayesine hayat veren 'Anne Kafamda Bit Var', muhteşem bir kadro ile sahneleniyor. Genel Sanat Yönetmeni'miz Ragıp Savaş'ın yönetimindeki Bakırköy Belediye Tiyatrolarımız bu kentin vicdanı, hafızası ve nefesidir. Yıllardır cesur oyunları ve güçlü oyuncu kadrosuyla kentimizin sanat yaşamına değer katıyor. Sanat; zor zamanlarda bizi bir arada tutan, düşündüren ve iyileştiren en güçlü bağdır. Biz de Bakırköy Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya, tiyatromuzu daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu değerli eseri oyunlaştıran Gökhan Aktemur'u, sahneye taşıyan yönetmenimiz Turgay Kantürk'ü, oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."