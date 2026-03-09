"Anne Kafamda Bit Var" Oyunu, Bakırköy'de Prömiyer Yaptı... Başkan Ovalıoğlu: "Tarık Akan'ın Hatırasına Sahip Çıkıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Anne Kafamda Bit Var" Oyunu, Bakırköy'de Prömiyer Yaptı... Başkan Ovalıoğlu: "Tarık Akan'ın Hatırasına Sahip Çıkıyoruz"

09.03.2026 12:30  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), Tarık Akan’ın yaşadığı olaylardan yola çıkarak kaleme aldığı "Anne Kafamda Bit Var" kitabından uyarlanan tiyatro oyununun prömiyerini, Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi’nde yaptı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, “Bakırköylü komşumuz Tarık Akan’ın hatırasına sahip çıkıyoruz” dedi.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), Tarık Akan'ın yaşadığı olaylardan yola çıkarak kaleme aldığı "Anne Kafamda Bit Var" kitabından uyarlanan tiyatro oyununun prömiyerini, Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi'nde yaptı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bakırköylü komşumuz Tarık Akan'ın hatırasına sahip çıkıyoruz" dedi.

Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın sahneye taşıdığı "Anne Kafamda Bit Var" oyunu; hem tarihi bir tanıklık sunması hem de güçlü oyunculuklarıyla izleyiciden büyük ilgi gördü. Yönetmenliğini Turgay Kantürk'ün yaptığı oyun, Gökhan Aktemur tarafından sahneye uyarlandı.

BBT Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş'ın başrolünü üstlendiği oyun, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan'ın otobiyografik anlatısından yola çıkarak, 12 Eylül döneminin toplumsal ve bireysel etkilerini sahneye taşıyor. 12 Eylül döneminin baskı ortamını ve o yıllarda Tarık Akan'ın yaşadıklarını güçlü bir anlatımla izleyiciyle buluşturuyor. Eser, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarken, toplumsal bellekte iz bırakan bir dönemi tiyatronun diliyle yeniden hatırlatıyor.

Sanatın gücüyle Tarık Akan'ın hatırasına sahip çıktıklarını belirten Ovalıoğlu, şunları söyledi:

"Bakırköylü komşumuz, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın hikayesine hayat veren 'Anne Kafamda Bit Var', muhteşem bir kadro ile sahneleniyor. Genel Sanat Yönetmeni'miz Ragıp Savaş'ın yönetimindeki Bakırköy Belediye Tiyatrolarımız bu kentin vicdanı, hafızası ve nefesidir. Yıllardır cesur oyunları ve güçlü oyuncu kadrosuyla kentimizin sanat yaşamına değer katıyor. Sanat; zor zamanlarda bizi bir arada tutan, düşündüren ve iyileştiren en güçlü bağdır. Biz de Bakırköy Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya, tiyatromuzu daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu değerli eseri oyunlaştıran Gökhan Aktemur'u, sahneye taşıyan yönetmenimiz Turgay Kantürk'ü, oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Ayşegül Ovalıoğlu, Yerel Haberler, Leyla Gencer, Tarık Akan, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Anne Kafamda Bit Var' Oyunu, Bakırköy'de Prömiyer Yaptı... Başkan Ovalıoğlu: 'Tarık Akan'ın Hatırasına Sahip Çıkıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:22:56. #.0.4#
SON DAKİKA: "Anne Kafamda Bit Var" Oyunu, Bakırköy'de Prömiyer Yaptı... Başkan Ovalıoğlu: "Tarık Akan'ın Hatırasına Sahip Çıkıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.