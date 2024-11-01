Anne, kayıp oğlunu 3 yıldır arıyor - Son Dakika
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Anne, kayıp oğlunu 3 yıldır arıyor

80 yaşındaki Nevriye Güvenç, Alaska'da kaybolan oğlunu bulmak için Türkiye'den yardım istiyor.

01.11.2024 20:44
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Gözü yaşlı anne bisikletle Alaska turuna çıkan oğlunu 3 yıldır arıyor

Kayıp oğlunu bulmak için 3 yıldır Berlin, Bursa, Alaska arasında mekik dokuyor

Berlin'deki evinden Alaska'ya bisiklet turuna çıkıp bir daha geri dönmeyen oğlu için Almanya'da çözüm bulamayan 80 yaşındaki Nevriye Güvenç Türkiye'den yardım bekliyor

Yardım almak için Almanya'dan Türkiye'ye gelen yaşlı kadın Amerika ve Almanya'nın duyarsızlığından şikayetçi

BURSA - Berlin'deki evinden 3 yıl önce "Alaska'ya bisiklet turuna gidiyorum" diye ayrılıp bir daha geri dönmeyen oğlunu bulabilmek için Berlin, Alaska ve Bursa arasında mekik dokuyan 80 yaşındaki Nevriye Güvenç, Türk yetkililerden yardım bekliyor.

Almanya ve Amerika'da ihbarda bulunmadığı tek bir birim kalmayan yaşlı kadın; karşılık bulamayınca yardım istemek için Türkiye'ye geldi. Yıllar önce işçi olmak için bırakıp gittiği Bursa'daki baba ocağına yardım aramak için yıllar sonra geçici süreliğine geri dönen yaşlı kadın, Türk yetkililere "ne olur oğlumu bulun bana" diye seslendi.

80 yıl önce Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde dünyaya gelen Nevriye Güvenç, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Hamzabey Mahallesi'ne göçüp buraya yerleşti. 15 yaşına geldiğinde Demirkapı Mahallesi'nden çocukluk arkadaşı Cevdet Karasinan'a gönlünü kaptıran Nevriye Güvenç daha çocuk yaşta birlikte Almanya'ya gitme hayali kurmaya başladı. O yaşlarda bir dokuma fabrikasında çalışmaya başlayan Nevriye Güvenç, ailesine "boyum küçük olduğu için beni çalıştırmıyorlar" deyip yaşını 2 yaş büyüttürerek o dönem SSK müdürü olan dayısı vasıtasıyla Almanya'ya işçi olarak gitti. Alman kablo fabrikasında işe başlayan Güvenç daha sonradan yanına gelen çocukluk arkadaşı ile Almanya'da evlenip orada yuva kurdu.

Çiftin Almanya'da doğup büyüyen 4 çocuğundan biri olan, evli 4 çocuk babası Soydan Karasinan, 5 Mayıs 2022 yılında Berlin'deki bağ evinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletine "bisiklet turuna gidiyorum" diye çıkıp bir daha geri dönmedi. En son olarak 10 Mayıs'ta Alaska dağlarında kamp yaparken çektiği videolarını sosyal medya hesabında paylaşan 51 yaşındaki Soydan Karasinan son olarak kendisine çizdiği ve ailesine "beni buradan takip edersiniz" dediği rotayı da paylaştı ve o tarihten sonra bir daha paylaşımda bulunmadı.

Eşi ve 4 çocuğunu Berlin'de bırakıp bisikletle dünya turuna çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Soydan Karasinan için Almanya ve Amerika'da başvurmadık yer, çalmadık kapı bırakmayan annesi Nevriye Güvenç; yardım alabilmek için Bursa'daki baba ocağına geri döndü. 3 yıldır Berlin ve Alaska arasında mekik dokuyan 80 yaşındaki Nevriye Güvenç; yaşlı gözlerle Bursa'dan oğlunun bulunması için yardım istedi. Türk yetkililere seslenen çaresiz kadın, "Ne olur benim oğlumu bulun, ben anneyim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bittim tükendim. Almanya'da kimse ilgilenmiyor, "devletim bana yardım eder" diye Türkiye'ye geldim. Burası benim memleketim. Ben yanıyorum, bana yardım edin. Ne olursunuz evladımın ölüsü ya da dirisi ne durumdaysa bulun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, 3-sayfa, Almanya, Türkiye, Berlin, Alaska, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne, kayıp oğlunu 3 yıldır arıyor - Son Dakika

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