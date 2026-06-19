Anne-Kız Aynı Gün Mezun Oldu

Hakkari'de Mesleki Eğitim Merkezinden mezun olan 45 yaşındaki anne ile ortaokulu tamamlayan kızı, aynı gün mezuniyet sevinci yaşadı.

Biçer Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk annesi Gülnaz Harmancı, çeşitli nedenlerle devam edemediği lise öğrenimini tamamlamak için 4 yıl önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptırdı.

Liseden mezun olma hayalini gerçekleştirmek için azimle çalışan Harmancı, Dekoratif El Sanatları Programı'nda 4 yıllık eğitimin ardından liseyi tamamladı.

Merkezde düzenlenen törende mezuniyet belgesini alarak kep atan Harmancı'nın kızı Firdevs Ecem de aynı gün Gazi Ortaokulundan mezun oldu.

Törenin ardından eşi ve çocuğuyla kızının mezuniyet törenine katılan anne, evladıyla aynı gün mezun olmanın sevincini yaşadı.

"Çocuklarıma örnek bir anne olmaya çalışıyorum"

Eğitim hayatına devam etmeyi, üniversite eğitimi almayı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmeyi hedefleyen Gülnaz Harmancı, AA muhabirine, eğitim hayatına devam edememenin içinde ukde kaldığını söyledi.

Okulun sağladığı imkandan faydalanarak tekrar okumaya karar verdiğini belirten Harmancı, şunları kaydetti:

"Benim için çok iyi oldu. 4 yıldır devam ediyordum. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Bugüne geleceğimizi tahmin etmemiştim ama çok şükür bitirdik. Bugün kızım da 8. sınıftan mezun oluyor. İkimiz de aynı gün mezun oluyoruz. Farklı bir duygu. Zamanında yapılmadığı için ilerleyen yaşlarda daha farklı oluyor. Güzel bir duygu. KPSS'ye girmeyi düşünüyorum. Ondan önce üniversite sınavına da girecektim ama bir aksilik oldu, giremedim. Gelecek sene üniversite sınavında şansımı deneyebilirim. 4 çocuğum var. En büyük kızım hemşire. Oğlum üniversite mezunu. Sekizinci ve beşinci sınıfa giden çocuklarım var. Elimden geldiğince onlara örnek bir anne olmaya çalışıyorum."

Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Harmancı, "Yeter ki insanın içinde arzu ve istek olsun. Bir aksilik yaşamadım. Dolu dolu geçirdim. Yaptığımız işi öğrendim, kavradım. İleride öğreticilik yapma fırsatı olursa bunu değerlendirmeyi düşünüyorum. Bundan sonra da usta öğreticilik sınavı var. Ona da girip belgemi alacağım inşallah." dedi.

"Annem sayesinde buralardayım"

Kızı Firdevs Ecem ise annesiyle aynı anda mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Önce annemin okulunda mezuniyet töreni oldu. Şimdi de buradayız. Benim okulumda tören var. Annemle gurur duyuyorum. Beni de çok destekledi. Annem çok çalışkan biri. Bizi de öyle yetiştirdi. Annem sayesinde buralardayım ve onu çok seviyorum. İnşallah çok güzel yerlere gelecek. Hedefim güzel bir lise kazanıp sonra iyi bir üniversitede okumak. Güzel bir meslek sahibi olmak istiyorum. Annemle aynı gün kep atmanın mutluluğunu yaşadım. Ailem beni yalnız bırakmadı." diye konuştu.