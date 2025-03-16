Anne-kız birlikte üniversite okuyor - Son Dakika
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Anne-kız birlikte üniversite okuyor

61 yaşındaki Nurhayat Hersek, 40 yıl sonra kızı Çağla ile aynı üniversitede eğitim alıyor.

16.03.2025 17:06
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40 yıl sonunda hayali olan üniversitede kızıyla birlikte öğrenci oldu

Annesinin içinde uhde kalan üniversiteye kızı kaydettirdi

61 yaşındaki annesi Nurhayat Hersek:

"Üniversite benim hayalimdi, kızımın sayesinde bu hayalime ulaştım"

"40 yıl sonra içimde kalan bu ukdeyi gerçekleştirdim"

Çağla Hersek:

"Annemle buraya geliyoruz ve kampüs havasını birlikte alıyoruz"

"Annemi bırakıyorum, sonra hocamla görüşmek için kendi fakülteme ayrılıyorum"

"Kitaplar için de, 'O kitabı okuyacaksın sonra gelip bana anlatacaksın' diyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Çağla Hersek, hayali üniversite okumak olan 61 yaşındaki annesini, yüksek lisans eğitimi gördüğü Anadolu Üniversitesi'nin 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kaydettirdi. Anne Nurhayat Hersek, 40 yıl sonunda içinde uhde kalan üniversitede kendinden 37 yaş küçük kızı ile birlikte öğrenim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Çağla Hersek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisans öğrenimi görmek için Anadolu Üniversitesi'ne başvurdu. Buraya kaydını yaptıran Hersek, Anadolu Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi'ni keşfetti. Annesi gençlik döneminde üniversite hayali olduğunu fakat çalışmayı seçtiği için bu hayalinin içinde kaldığını bilen Hersek, kolları sıvadı.

40 yıl sonra hayali olan üniversiteye kavuştu

Kayıt döneminde yoğun ilgiden dolayı kontenjanı hemen dolan, 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne Çağla Hersek, çabuk davranarak, 61 yaşındaki annesi Nurhayat Hersek kaydettirdi. Şimdilerde kızı ile bilirlikte okula giden ve aynı kampüste öğrenim gören Nurhayat Hersek, 40 yıl sonra içinde uhde kalan üniversite sıralarına kavuştu. Oldukça mutlu olan Nurhayat Hersek, kızına teşekkür ederken, kendi gibi emekli olanlara da 60+ Tazelenme Üniversitesi'ni tavsiye ediyor.

Anne-kız arasında roller değişti

Küçükken kızına yaptıklarının aynısını şimdi Çağla Hersek tarafından kendine yapıldığını değinen annenin bu durumun kendilerini güldürdüğüne değindi. Kızının, çocukluğunda ona yaptığı gibi kendisini sınıfına bıraktığını, derslerinde dikkatli olması konusunda uyardığını ve akşam ödevlerini yapması konusunda uyardığını aktaran Nurhayat Hersek, rollerin birazcık değiştiğine değindi.

"Geçmişte üniversite okumadım"

60+ Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim gören 61 yaşındaki Nurhayat Hersek, "Geçmişte üniversite okumadım. Çok isterdim Anadolu Üniversitesi'nde okumak, tanıdıklarım ve arkadaşlarımın çoğu kazandılar. Üniversite benim hayalimdi, kızımın sayesinde bu hayalime ulaştım, çok teşekkür ediyorum ona. Yaklaşık 40 yıl sonra içimde kalan bu ukdeyi gerçekleştirdim. Bunun için çok mutluyum. Kızım da Maliye bölümünü bitirdikten sonra burada yüksek lisans dersleri aldı. Fırsat olursa okula birlikte geliyoruz, o da dersine giriyor ben de dersime giriyorum. Bazı şeyleri ben ona soruyorum gösteriyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"Anneme ödevlerinde başında duruyorum, kontrol ediyorum"

Annesini 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne kaydettiren Çağla Hersek ise şöyle konuştu;

"Tazelenme Üniversitesi'nin kayıtları 5 dakika içinde bitiyor. İnsanlar gerçekten buraya gelebilmek için çok büyük çabalar sarf ediyorlar. Ben kesinlikle annemin de burada olmasını istediğim için ilk başvuranlardan biriyim ve olduğuna da çok mutluyum. Annemle buraya geliyoruz ve kampüs havasını birlikte alıyoruz. Yeri geliyor üniversitemizin kütüphanesini kullanıyoruz, yeri geliyor üniversite lokalinde vakit geçiriyoruz. Her türlü avantaj ve güzelliği beraber yaşıyoruz aslında. Ders saatimiz geldiğinde de önce annemi bırakıyorum, sonra hocamla görüşmek için kendi fakülteme ayrılıyorum. Anadolu Üniversitesi'nde bir günümüz bu şekilde geçiyor. Annemin bölümünde sınava yönelik dersler olmasa da bazen hocaları kitap okuma ya da film izleme ödevleri veriyor. Ben de annemin başında duruyorum 'bu filmi izleyeceksin' diye. 'Hayır olmaz sıkıldım, altyazılı izlemek istemiyorum, şu an vaktim yok' gibi şeyler söylese de kabul etmiyorum. Kitaplar için de, 'O kitabı okuyacaksın sonra gelip bana anlatacaksın' diyorum."

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne-kız birlikte üniversite okuyor - Son Dakika

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