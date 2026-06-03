Anne-kız cenazeleri İzmir'de defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne-kız cenazeleri İzmir'de defnedildi

Anne-kız cenazeleri İzmir\'de defnedildi
03.06.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Guli Tayboğa ve kızı Fatma Kartal İzmir'de uğurlandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu yaşamını yitiren Guli Tayboğa (64) ile kızı Fatma Kartal (37), İzmir'de son yolculuklarına uğurlandı.

Tayboğa ile Kartal'ın cenazeleri, Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir'e getirildi.

Guli Tayboğa ile Fatma Kartal için Karabağlar ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki mescitte cenaze töreni düzenlendi.

Tayboğa'nın oğlu Mehmet Emin Tayboğa ile Fatma Kartal'ın eşi Emrah Kartal, burada taziyeleri kabul etti.

Guli Tayboğa'nın 8 çocuk annesi, Fatma Kartal'ın ise 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kızının mezarını ziyaret etmek için yola çıkmış

Tayboğa'nın 2004 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde vefat eden kızının mezarını ziyaret etmek amacıyla Fatma Kartal ile yola çıktıkları belirtildi.

Anne ve kızının cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından kadınların zılgıtları ve alkışları eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Cenazeler, daha sonra Buca Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 31 Mayıs'ta Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsünün, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Fatma Kartal, 3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Güncel, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne-kız cenazeleri İzmir'de defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Tunceli’de nefes kesen görüntü Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Harita yeniden şekillenebilir İşte il olmaya aday 24 ilçemiz Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi Beşiktaş Semih Kılıçsoy kararını verdi

14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 14:38:59. #7.12#
SON DAKİKA: Anne-kız cenazeleri İzmir'de defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.