Anne Serbest, Yangında 5 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Anne Serbest, Yangında 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

Selçuk'ta çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden anne, adli kontrolle serbest bırakıldı.

12.11.2024 20:16
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İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan'ın (27) tedavisi tamamlandı.

Hastaneden adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anne Serbest, Yangında 5 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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