Anne ve Kızın İsrail Hapishanesi İhlalleri - Son Dakika
Anne ve Kızın İsrail Hapishanesi İhlalleri

12.02.2026 16:27
Filistinli Amine ve kızı Ayet, İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları hak ihlallerini anlattı.

Filistinli bir anne ve kızı, İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları hak ihlallerini anlatarak, çıplak arama, psikolojik baskı ve zorlu tutukluluk koşullarına maruz kaldıklarını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde gözaltına alınan 55 yaşındaki Amine Suveylem ve 22 yaşındaki kızı Ayet'in İsrail hapishanelerinde yaşadıkları aktarıldı.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden avukatın Damon Hapishanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaret sonrası paylaşılan bilgilere göre Amine Suveylem, çok sayıda İsrail askerinin gözaltı sırasında Nablus'taki evlerine baskın düzenlediğini, kapıyı kırdığını, kendilerini kelepçeleyerek kızıyla ayrı askeri araçlarla götürüldüğünü anlattı.

Suveylem, nakil sırasında askeri aracın zemininde oturtulduğunu belirterek, bu durumun "omzunda hala devam eden ağrılara yol açtığını" kaydetti.

Kızının gözü önünde uzun süreli sorguya çekildiğini söyleyen Suveylem, "aşırı psikolojik baskıya maruz kaldığını" ifade etti.

Kızı Ayet ise nakledilmeden önce evde saha sorgusuna alındığını, ardından Hayfa ile Nasıra arasındaki el-Calama Gözaltı Merkezi'ne götürüldüğünü ve yoğun psikolojik baskı gördüğünü belirtti.

Açıklamada, anne ve kızın el-Calama'da hücre hapsinde tutuldukları ve bu süreçte sadece 3 gün bir araya gelmelerine izin verildiği bilgisi verildi.

Hücreleri "dar, soğuk, duvarları sert, yatakları ince ve kirli" olarak nitelendiren Filistinli anne ve kızı, yemeklerin az ve kalitesiz olduğunu vurguladı.

Filistinli anne ve kızı daha sonra Damon Hapishanesi'ne nakledildiklerini, çıplak aramaya maruz kaldıklarını, ardından kadınlar koğuşunda iki ayrı odaya konduklarını ve odalar arası iletişimin yasaklandığı vurguladı.

Kadın esirlere işkence ve insanlık dışı uygulamalar

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Damon Hapishanesi'nde tutulan ve sayıları 50'yi bulan Filistinli kadın esirlerin de gaz sıkma, darp, kelepçeleme ve soğukta zorla bekletme gibi sistematik saldırılara maruz kaldığını açıklamıştı.

Kadın tutukluların hijyen malzemeleri ile sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı aktarılan açıklamada tutuklular arasında kanser gibi kronik hastalıkları bulunan kadınların da yer aldığı belirtilmişti.

