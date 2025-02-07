Anne ve Yavru Ayılar Kar Oynarken Görüntülendi

Güncel

Anne ve yavru ayılardan kar üzerinde oyun oynarken fotokapana yansıdı

ANKARA - Anne ve yavru ayıların kar üzerinde birbirleri ile oyunları fotokapana yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor.

Anne ayı ve iki yavrusunun karla kaplı ormanda birbirleriyle oyunları fotokapana takıldı. DKMP tarafından sosyal medya hesabından o anlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Karla kaplı ormanda anne ve yavru ayılar neşeyle yuvarlanıp oynuyor; bize de neşelerine ortak olmak düşüyor" denildi.