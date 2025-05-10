Annefest Programı Konya\'da Gerçekleşti

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Anneler Günü'ne özel olarak "Annefest" programı gerçekleştirildi.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, Kültür Park'ta düzenlenen etkinlikte, annelerin, sabrın, sevginin ve fedakarlığın en güçlü temsilcileri olduğunu söyledi.

Programda hazırlanan ürünler ve yöresel gıda stantlarından elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ayrıldı.

Programa, il protokolünün eşleri katıldı.