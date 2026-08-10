Şanlıurfa'da Annesini Sopayla Darbeden Oğul Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde annesini sopayla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Türkmenören Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki İslim Y, henüz belirlenemeyen nedenle oğlu İ.Y. (53) tarafından 6 Ağustos'ta sopayla darbedildi.

Yaşlı kadının Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.