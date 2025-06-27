Annesiz Tilki Yavrusu Doğaya Salındı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde annesi ölen tilki yavrusu, bakımının ardından doğal yaşam ortamına salındı.

Yaklaşık iki ay önce ilçede ormanlık alanda bulunan ve annesi ölen tilki yavrusu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Yavru, ekiplerin yaklaşık 8 haftalık tedavisi ve bakımı sonrası doğal ortamına bırakıldı.