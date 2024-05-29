ANSİAD 2024 Olağan Toplantısı Hikaye Anlatımıyla Son Buldu - Son Dakika
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ANSİAD 2024 Olağan Toplantısı Hikaye Anlatımıyla Son Buldu

ANSİAD 2024 Olağan Toplantısı Hikaye Anlatımıyla Son Buldu

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı dokuzuncu olağan toplantısı, tiyatro sanatçısı Osman Karakoç'un 'Liderlikte hikaye anlatım sanatı' başlıklı konuşmasıyla sona erdi. Karakoç, hikaye anlatıcılığının liderler üzerindeki etkisini vurgulayarak, liderlerin hikayeler aracılığıyla daha etkili iletişim kurabileceğini belirtti. ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Karakoç'a teşekkür ederek hediye takdim etti.

29.05.2024 15:29
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Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı dokuzuncu olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı (ANTEV) Başkanı Gülen İkizoğlunun da katıldığı toplantıda tiyatro sanatçısı Osman Karakoç, "Liderlikte hikaye anlatım sanatı" başlığıyla bir konuşma yaptı.

Hikayelerin ilham verdiğini söyleyen Karakoç, her liderin bir hikaye çantasının olması gerektiğini belirtti.

Hikaye anlatıcılığı çok etkili ve güçlü bir kavram olduğuna dikkati çeken Karakoç, hikaye anlatan liderlerin konuştuklarının yüzde 60'ının 2 gün sonra bile dinleyicilerin aklında kaldığını kaydetti.

Tecrübe aktarımının gençlere ilham verdiğini ifade eden Karakoç, bu tecrübelerin hikayeleştirilerek anlatıldığında yeni nesiller tarafından daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

Toplantı ANSİAD Başkanı Ercan Özbek'in tiyatro oyuncusu Osman Karakoç'a hediye vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Antalya, Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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