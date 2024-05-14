ANSİAD 2024 Olağan Toplantısında Deprem Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ANSİAD 2024 Olağan Toplantısında Deprem Uyarısı

ANSİAD 2024 Olağan Toplantısında Deprem Uyarısı

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı sekizinci olağan toplantısında yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin faylı tektonik bir bölgede olduğunu ve Antalya'nın da deprem riski taşıdığını belirtti. Görür, deprem dirençli Antalya yapılması gerektiğini vurgulayarak, herkesin ülkeye sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

14.05.2024 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı sekizinci olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde yemek programıyla başlayan toplantıya, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek, dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Görür, Türkiye'nin faylı tektonik bir bölgede olduğunu ve bunun için ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Antalya'nın deprem bölgesinde olmadığı düşüncesinin doğru olmadığını belirten Görür şunları kaydetti:

"Antalya'yı depremde etkileyebilecek 3 fay zonu vardır. Birincisi Fethiye- Burdur fay zonudur. Bu fay 100 kilometrelik alana zarar verebilir. İkincisi Beyşehir fay zonudur. Antalya'ya 50-60 kilometre uzaklıktadır. Üçüncüsü Helen- Kıbrıs fay zonudur. Bu fay zonu dünyanın en büyük depremlerini üreten zondur. Bunun için deprem dirençli Antalya yapmamız gerekir. Sakın 'Bizim burda fay yok' diye düşünmeyin. Bu ülkeyi depreme hazırlamak zorundayız. Hangi ilde olursa olsun bir insanımızın burnu kanarsa bu durum hepimizin sorumluluğundadır. Biz vatandaş olarak ülkemize sahip çıkmak zorundayız."

Kaynak: AA

Naci Görür, Türkiye, Antalya, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANSİAD 2024 Olağan Toplantısında Deprem Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: ANSİAD 2024 Olağan Toplantısında Deprem Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement