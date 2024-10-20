Hatay'ın Antakya ilçesinde aile sağlığı merkezinde çıkan yangın söndürüldü.
Anayazı Mahallesi'ndeki merkezde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın merkezde hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Aile Sağlığı Merkezinde Yangın - Son Dakika
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