Antakya'da boşaltılan binada çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Kantara Mahallesi'ndeki boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Binanın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltıldığı belirlendi.
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