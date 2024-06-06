Antakya'da Ceset Bulunan Kişinin Ölümüyle İlgili 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Antakya'da Ceset Bulunan Kişinin Ölümüyle İlgili 6 Kişi Tutuklandı

Antakya\'da Ceset Bulunan Kişinin Ölümüyle İlgili 6 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde boş bir arazide cesedi bulunan Mehmet Ali Ö'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlardan biri olan Mehmet Ali Ö'nün kayınbiraderi, eniştesini kız kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti.

06.06.2024 18:21
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce boş bir arazide cesedi bulunan Mehmet Ali Ö'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir televizyon programında gündeme gelen ve geçen yıl 26 Aralık'taki kayıp müracaatından 3 hafta sonra cesedi bulunan Mehmet Ali Ö'nün ölümüyle ilgili eşi M.Ö, eşinin kardeşleri M.G, M.G, kuzenleri S.G, H.G, annesi H.G. ile babası İ.G. ve amcası Y.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan Mehmet Ali Ö'nün kayınbiraderi M.G'nin emniyetteki sorgusunda, eniştesini kız kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tabancayla öldürdüğünü ve cenazeyi aracıyla taşıdığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da Ceset Bulunan Kişinin Ölümüyle İlgili 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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