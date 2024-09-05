Antakya\'da Çocuklar için Ücretsiz Yüzme Kursu Başlatıldı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çocuklara yönelik yüzme kursu başlatıldı.

Antakya Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Sümeyye Boyacı Yüzme Havuzu'nda ücretsiz kurs açıldı.

Konteyner kentlerde kalan depremzede çocukların spora yönlendirilmesi ve moral bulmasının amaçlandığı kurs, 4 seansta gerçekleştiriliyor.

Kursta antrenörler tarafından ayda 400 çocuğa yüzme eğitimi veriliyor.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AA muhabirine, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Çocukların spor hayatına dahil edilmesi gerektiğini belirten Yapar, "Çocuklarımıza hem sosyal aktivite sağlıyor hem de yüzme sporuna karşı yakınlık oluşturmaya çalışıyoruz. Belki bu çocuklarımız içerisinden yarın şampiyonlar, yıldızlar çıkacak." dedi.

Yapar, depremlerden etkilenen ilçede yüzme havuzlarının yanı sıra spor tesisleri, parklar ve sosyal donatıların da yenilendiğini dile getirdi.

Kursa katılan öğrencilerden Derin Artar ise hem yüzme öğrendiğini hem de eğlenceli vakit geçirdiğini kaydetti.