Antakya'da hastanede tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Antakya'da hastanede tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi

Antakya\'da hastanede tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi

Antakya'nın Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören çocuklar için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve pasta kesildi. Etkinlik, çocukların yüzünü güldürmek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla gerçekleştirildi.

23.04.2024 15:29
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte pasta kesen çocuklar, palyaço eşliğinde eğlendi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, hastanede tedavi gören çocukların yüzünü güldürmek ve motivasyonu arttırmak için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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