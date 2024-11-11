Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kamyonun çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
A.V. idaresindeki 31 ALU 63 plakalı kamyon, Kuzeytepe Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Vazikioğlu'na (67) çarptı.
Vazikioğlu, kamyonun altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Vazikioğlu'nun öldüğünü tespit etti.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Kamyon Kazası: 67 Yaşında Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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