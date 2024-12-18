Antakya'da Kamyon ve Çekici Çarpıştı - Son Dakika
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Antakya'da Kamyon ve Çekici Çarpıştı

Antakya\'da Kamyon ve Çekici Çarpıştı

Hatay'da kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

18.12.2024 21:17
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 41 DK 463 plakalı kamyon ile 80 AAS 027 plakalı çekici, İskenderun-Antakya kara yolu Bakras Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan çekicideki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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