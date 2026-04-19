Antakya'da Kamyonet Ağaçlık Alana Yuvarlandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonetin ağaçlık alana yuvarlanması sonucu 2 orman işçisi yaralandı.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Fırnız Yaylası'nda ağaçlık alana yuvarlandı.

Kazada araçtaki 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.