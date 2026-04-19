Antakya'da Kamyonet Ağaçlık Alana Yuvarlandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonetin ağaçlık alana yuvarlanması sonucu 2 orman işçisi yaralandı.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Fırnız Yaylası'nda ağaçlık alana yuvarlandı.
Kazada araçtaki 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?