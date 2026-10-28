Antakya'da kontrolden çıkan iş makinesi binaya çarptı, operatör hafif yaralandı - Son Dakika
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Antakya'da kontrolden çıkan iş makinesi binaya çarptı, operatör hafif yaralandı

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Antakya\'da kontrolden çıkan iş makinesi binaya çarptı, operatör hafif yaralandı
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Antakya'nın Kisecik Mahallesi'nde TOKİ konutlarındaki binaya çarpan iş makinesi boş alana devrildi. Kazada hafif yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı, hasar gören doğalgaz hattı nedeniyle bölgede tedbir amacıyla doğalgaz kesildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi, binaya çarptıktan sonra boş alana devrildi. Kazada hafif yaralanan operatör hastaneye kaldırılırken, doğalgaz hattının zarar görmesi nedeniyle bölgede tedbir amacıyla doğalgaz kesildi.

Olay, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi, binaya çarptıktan sonra boş alana devrildi. Kazada hafif yaralanan iş makinesi operatörü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İş makinesinin çarptığı binada doğalgaz hattının hasar görmesi nedeniyle, ekipler tarafından tedbir amacıyla doğalgaz kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
KisecikAntakyaGüncelSon Dakika

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