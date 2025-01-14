Antakya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Antakya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Antakya\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Antakya'da bir motosiklet sürücüsü, otomobile çarpmasının ardından çekici altında kalarak hayatını kaybetti.

14.01.2025 17:46
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobile çarparak yola savrulan ve arkadan gelen çekicinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Seymen Demirel'in (25) kullandığı 31 APL 568 plakası motosiklet, İskenderun-Antakya kara yolu Serinyol mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ACR 681 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demirel, H.Y. yönetimindeki 55 JV 755 plakalı çekicinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirel'in cenazesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil ve çekici sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antakya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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